Prefeitura entregará novas tendas aos feirantes nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura de Porto Velho, através da Subsecretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur), entregará aproximadamente 40 tendas aos feirantes da Feira do Porto.

O ato de entrega será às 10h, no salão do SINE, à avenida Brasília, nº 2512, no bairro São Cristóvão.

A entrega das tendas faz parte das ações de melhorias que a prefeitura vem realizando, como a reforma do coreto, instalação elétrica e revitalização do espaço

A entrega das tendas tem como objetivo oferecer melhoria aos trabalhadores no decorrer de suas ações de empreendimento desenvolvidas aos fins de semana e feriados na praça Aluísio Ferreira. Geralmente cerca de 300 pessoas, entre turistas e moradores locais, circulam nos eventos organizados pelos feirantes.

Além da Feira do Porto, as tendas atenderão outras feiras itinerantes que acontecem na cidade.

A Semdestur por meio do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico elaborou o projeto de padronização das feiras com o intuito de organizar as ações empreendedoras feitas nos espaços públicos da capital, garantindo uma estrutura conforme os múltiplos cenários de feiras regionais.

A Feira do Porto já faz parte da programação cultural de Porto Velho e conta com diversas atrações durante a realização das feiras, como: teatro, música, danças, comidas típicas, exposições de artesanatos e outros empreendimentos.

COMDECOM