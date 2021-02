Prefeitura disponibiliza mapa de localização de postos de atendimentos para emissão de IPTU

Um mapa que mostra os postos de atendimentos para emissão dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho para facilitar ainda mais a vida do contribuinte nessa época de pandemia do coronavírus (Covid-19). Para isso, basta acessar o link https://sempog.portovelho.ro.gov.br//artigo/29522/postos-de-atendimento-para-emissao-de-iptu2020.

O mapa, disponível por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), mostra os postos de atendimento para emissão do IPTU fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) desde o dia 15 de janeiro. Caso o cidadão escolha dirigir-se a um local de emissão, o mapa mostra a área mais próxima da residência do contribuinte, com a finalidade de facilitar o deslocamento dele e não sobrecarregar um único ponto de emissão do imposto.

A Prefeitura lembra ainda que o prazo para pagamento do IPTU e Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), com desconto, foi prorrogado até 12 de fevereiro. Após o novo prazo, a redução será de 10% e segue até 26 de fevereiro. Quem não efetuar o pagamento dos tributos (IPTU e TRSD) nos prazos anteriores poderão fazê-lo sem multa e juros até o dia 31 de março. Para emitir a guia acesse o site www.semfazonline.com.



LOCAIS DE ATENDIMENTO



Praça CEU, na Zona Leste; Biblioteca Viveiro das Letras, na Av. Jatuarana; além da sua sede, na Av. Sete de Setembro. Nestes locais, o atendimento seguirá todas as regras sanitárias contra o novo coronavírus, como a manutenção do distanciamento social.

