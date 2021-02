Prefeitura de Porto Velho realiza distribuição de equipamentos de informática aos Conselhos Tutelares

Distribuição faz parte do convênio entre a Prefeitura e o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO)



Com a finalidade de proporcionar mais agilidade e facilidade aos serviços executados, a Prefeitura de Porto Velho entregou, na quinta-feira (5), dez computadores e impressoras aos Conselhos Tutelares do município. A entrega faz parte do convênio entre a prefeitura e o fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO).



O prefeito Hildon Chaves reiterou a missão de cada profissional e a sua importância no âmbito do município. “Essa colaboração incentiva e fortalece as políticas públicas desenvolvidas nos municípios, principalmente à proteção de crianças e adolescentes”, destacou o prefeito, reforçando que, a partir de agora, as dez unidades do município contam com um novo conjunto de itens de informática.



MEDIDAS PREVENTIVAS



A entrega, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), foi organizada e acompanhada pelo titular da pasta, Claudi Rocha e a adjunta Joelna Holder. Atendendo às recomendações dos órgãos de saúde, em virtude da pandemia (Covid-19), a distribuição dos equipamentos ocorreu respeitando as medidas de distanciamento social.



Estiveram presentes, ainda, os conselheiros tutelares e secretárias executivas dos Conselhos e técnicos da Semasf.



