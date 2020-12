Prefeitura de Porto Velho divulga documentação para a Chamada Escolar

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza até o próximo sábado (5), a Chamada Escolar para inscrições de alunos novos para o ano letivo de 2021. O procedimento ocorre totalmente online pelo site www.portovelho.ro.gov.br e, é destinado à educação infantil (creche II e II, Pré I e II) e ensino fundamental (1º ao 5º ano).

O secretário da Semed, Márcio Felix, ressaltou que a oportunidade é para estudantes de escolas públicas urbanas no município estando previstas mais de 8.300 vagas.

“O procedimento ocorre dentro da normalidade, inclusive, na modalidade virtual, uma facilidade conquistada na gestão Hildon Chaves para evitar filas e pais pernoitando em busca por vagas” lembrou.

A coordenação do processo ocorre via Departamento de Políticas Educacionais (DPE), por meio da Divisão de Avaliação e Indicadores Educacionais (DIAIED). Os pais precisam ter a seguinte documentação em mãos: certidão de nascimento da criança/adolescente; CPF da criança/adolescente; RG e CPF do responsável; comprovante de endereço; cartão do Bolsa Família, se for beneficiário; telefone para contato; se estudante com vida escolar, histórico escolar ou Declaração de Escolaridade.

A Semed lembra que durante a inscrição, o responsável poderá selecionar até duas (02) escolas, especificando o turno de interesse para matrícula.

MATRÍCULA

A efetivação da matrícula deve ocorrer entre os dias 14 a 18, na secretaria da escola, seguindo protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. Integrantes do grupo de risco e pessoas idosas terão atendimento prioritário das 8h às 10h e os demais, das 10h às 14h. A lista de documentos está disponível no link.