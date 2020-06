Prefeitura convoca novos profissionais da saúde para reforçar o atendimento à população

Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão entre os candidatos convocados

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está convocando novos profissionais da saúde para os quadros da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A convocação prevê e entrega de títulos para médicos e o chamamento de enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O edital de convocação do processo seletivo simplificado foi publicado no diário oficial da última segunda-feira, 15 de junho. Ao todo, 214 profissionais foram convocados, sendo 36 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem.

Outros 138 médicos foram notificados para entrega de Títulos, que deverão ser enviados para o e-mail semusaedital36@gmail.com conforme item 8.2 do Edital nº 36/SEMAD/2019, acompanhado do Formulário para entrega de Títulos constante no Anexo II, conforme cronograma previsto no Anexo I do Edital.

Os candidatos convocados devem entrar em contato com a Semad, localizada na rua Duque de Caxias, n.° 186 – Bairro Arigolândia, das 8:00 às 12:00 horas, para manifestação quanto ao interesse em assumir o cargo até quinta-feira (17). Os profissionais serão destinados as unidades de Porto Velho, Jaci Paraná, Rio das Garças e União Bandeiras.

Até agora a Semusa já convocou mais de 350 novos profissionais de saúde, no entanto nem todos os inscritos no processo seletivo ou convocados aparecem para assumir as vagas. Soma-se a isso a baixa de profissionais doentes por coronavírus e o aumento da demanda nas unidades de saúde. Por isso há o constante chamamento de novos profissionais.

Fonte: Condecom