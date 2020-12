Prefeitura confirma audiências públicas para concessão dos espaços da EFMM

A audiência será nesta terça-feira (22), das 9h às 10h da manhã, no Teatro Banzeiros.

A Prefeitura de Porto Velho, através da Funcultural informa aos interessados e a comunidade portovelhense que vai realizar audiência pública nesta terça-feira (22), às 10 horas, no Teatro Banzeiros, no formato presencial e com transmissão online por meio de plataforma digital na internet para concessão dos espaços da EFMM – Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

O encontro acontecerá após estudo de viabilidade para detalhar o potencial turístico e econômico da cidade e o advento da revitalização do pátio da EFMM, como obra marcante para a história local. Serão dois encontros para discutir o projeto de revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), sendo o primeiro neste dia 22 de dezembro de 2020 e o próximo no dia 7 de janeiro de 2021.

A revitalização do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é uma inciativa para o resgate e valorização do patrimônio histórico e cultural de Porto Velho, numa iniciativa com recursos de compensação social por parte do Consórcio Santo Antônio Energia – SAE e contrapartida da Prefeitura do Município, com apoio e supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/RO.

FONTE: COMDECOM