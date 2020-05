Prefeitura abre inscrições para curso de ensino sobre espectro do autismo

A Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de Vagas Remanescentes do “Programa Porto Velho em Ensino Estruturado sobre o Transtorno do Espectro do Autismo” que estabelece as normas para o processo de seleção de candidatos para ingresso no Curso de Aperfeiçoamento.



O curso de Aperfeiçoamento em Transtorno do Espectro Autista – TEA é oferecido de forma gratuita a todos aqueles que cumprirem os requisitos e forem selecionados pelo processo estabelecido por este Edital. O número total é de 341 vagas remanescentes e a inscrição deverá ser feita de acordo com caráter eliminatório por meio do formulário eletrônico: https://forms.gle/Ktad4xb6APcusWdGA



INSCRIÇÃO

No período de 30/04/2020 a 09/05/2020, podendo ser encerrada antes, caso preencha o quantitativo de vagas remanescentes, e estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 12 horas do 1º dia de inscrição até às 23h59min do último dia de inscrição, sem prorrogação.



A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação, nos últimos dias de inscrição.

DOCUMENTAÇÃO

A inscrição só será confirmada perante o envio dos documentos solicitados neste edital, no período de 30/04/2020 a 13/05/2020, através do e-mail semedtea@gmail.com. O candidato deverá enviar através do e-mail discriminado, devem ser cópias nítidas dos seguintes documentos:

-Cópia do RG/ou CNH, CPF e do contracheque do mês de abril de 2020;

-Uma foto 3×4;

-Declaração expedida pela escola e/ou da Instituição parceira, assinada pelo chefe imediato, informando a lotação e atuação do servidor;

– Comprovante de residência atualizado;

– Termo de compromisso para participação no curso.



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Inscrições – 30/04 a 09/05/2020 – por meio do site da Prefeitura de Porto Velho

Entrega de documentos – 30/04 a 13/05/2020 – por meio do e-mail: semedtea@gmail.com

Divulgação dos Resultados Preliminares: 22/05/2020 – por meio do site da Prefeitura de Porto Velho

Interposição de Recursos: 26/05/2020 – por meio do e-mail: semedtea@gmail.com

Resultado do Recurso: 27/05/2020 – por meio do site da Prefeitura de Porto Velho

Divulgação do Resultado Final: 30/05/2020 – por meio do site da Prefeitura de Porto Velho

Matrícula dos Aprovados no Processo Seletivo: por link recebido no e-mail do candidato

Início do Curso: imediato, a partir da confirmação da matrícula realizada pelos aprovados no processo seletivo – Plataforma Aprendizagem do Curso

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL COMPLETO

Fonte: Comdecom