Prefeito vistoria pavimentação da Nações Unidas

Ao todo, de acordo com prefeito, serão feitos mensalmente 15 km de asfalto novo ou recapeado, com maquinários e servidores próprios, até o fim do ano

O Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve na tarde de quarta-feira (12) visitando a avenida Nações Unidas, na altura do bairro Nossa Senhora das Graças, via que foi totalmente revitalizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb).

A avenida, uma das principais do centro comercial da capital, é apenas uma entre várias que estão sendo recapeadas pelo município para manter a qualidade da malha viária de avenidas de alto movimento. “Esse asfalto tinha mais de 17 anos, nunca houve recapeamento, apenas tapa buracos. Aqui é um importante centro comercial da nossa cidade e por isso esse carinho e essa atenção”, disse o prefeito.

Além do recapeamento a Nações Unidas também teve a sinalização revitalizada com pintura das faixas de sinalização horizontal. Ao todo, de acordo com prefeito, serão feitos mensalmente 15 km de asfalto novo ou recapeado (manutenção dos existentes), com maquinários e servidores próprios, até o fim deste ano.

Fonte: Comdecom