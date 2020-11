Prefeito Hildon Chaves – Declara apoio a Alisson Sandubas candidato a vereador

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB) declarou seu apoio ao candidato a vereador Alisson Sandubas (PSDB). Hildon conta que acredita no trabalho de Alisson e confia que as experiências adquiridas pelo candidato durante o trabalho desenvolvido na Emdur durante quatro anos, servirá para que ele possa desenvolver um trabalho de excelência para o povo da Capital. “Conheço a capacidade e a competência de Alisson e sobretudo o animo e a vontade de fazer o melhor por Porto Velho, por isso peço apoio para Alisson”, enfatiza Hildon.

Alisson afirma que fica muito honrado em contar com o apoio do atual prefeito e candidato a reeleição.

“É importante que os vereadores e o prefeito cada Capital caminhem aliados para poder desenvolver um bom trabalho, por isso o apoio do Hildon é de muito valor para mim, me sinto honrado. Vamos trazer os benefícios que o nosso município tanto precisa. Por isso vote para prefeito Hildon Chaves 45 e para vereador Alisson Sandubas 45.555”, conclui.