Prefeita de Alto Paraíso agradece deputado Jair Montes por destinação de recurso para combate ao novo coronavírus

Elma Amorim também destacou a destinação de recursos do parlamentar para implantação de sinalização de trânsito

A prefeita do município de Alto Paraíso, Elma Amorim, solicitou ao Deputado Jair Montes apoio para execução do projeto de sanitização e higienização de ambientes escolares e locais públicos com grande circulação de pessoas no município como prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus nestes ambientes. O pedido foi prontamente atendido pelo deputado, que solicitou junto ao Governo do Estado a disponibilização do recurso para execução do serviço.

Montes, ressalta que todos os poderes têm que trabalhar juntos no combate a Covid-19, que tem feito muitas vítimas no Estado, e que a sanitização destes locais tem grande importância.

“Tenho trabalhado sem medir esforços no combate a esta doença. Ainda que a maior chance de contágio do novo Coronavírus seja pela propagação de pessoa para pessoa a higienização dos espaços públicos é importante para prevenir a saúde da população em geral e salvaguardar aos que trabalham nesses ambientes”, declarou o parlamentar.

A Prefeitura está realizando a licitação para contratação do serviço e agradeceu o apoio do deputado tanto para o combate ao novo coronavírus como apoio na destinação de recurso para implantação de sinalização de trânsito nas vias públicas de Alto Paraíso.

“Em nome de toda população de Alto Paraíso agradeço pela atenção destinada em prol ao desenvolvimento do nosso município e a saúde de nossos moradores”, enfatizou a prefeita em documento enviado ao deputado.

Texto e foto: Assessoria