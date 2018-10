Prefeita assegura que serviço de hemodiálise não será paralisado em Cacoal

A prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues, assegurou nesta sexta-feira (28), que apesar da divergência entre a empresa que administra o Centro de Diálise e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) sobre a forma de lançamento dos atendimentos prestados aos pacientes, o serviço de hemodiálise não será paralisado no município. Glaucione também pediu desculpas aos pacientes por terem sido expostos por pessoas que utilizaram a situação para se promover indevidamente.

Em entrevista coletiva concedida em seu gabinete, a prefeita explicou que na quarta-feira (26), foi realizada uma reunião entre os representantes da empresa de diálise e a equipe da administração municipal, composta pela própria prefeita, secretária de saúde e técnicos da secretaria, procuradores municipais, representantes do Fundo Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, onde de forma transparente foram ouvidas as justificativas das partes envolvidas na discussão.

“Existe uma divergência entre a Secretaria de Saúde e a empresa nas formas de lançamentos da produção do serviço prestado, mas precisamos de uma auditoria maior para saber realmente qual é a forma correta. Acredito na idoneidade dos empresários, e penso que em momento algum estão agindo de má fé. Também acredito na honestidade dos técnicos da secretaria e do Conselho Municipal de Saúde, por isso, estamos buscando uma solução justa para o problema”, afirmou.

Apesar da polêmica causada em torno da situação, a prefeita garantiu que nenhum paciente ficará sem o serviço de hemodiálise. “Peço às pessoas que dependem desse serviço para ficarem tranquilas, pois será feito um ajuste na situação, mas eu garanto que os serviços continuam funcionando normalmente em Cacoal”, assegurou.

Glaucione reforçou ainda que uma auditoria externa deve ser realizada para apurar as divergências no lançamento do serviço executado pela empresa. “Os técnicos do Grecs que é a Gerência de Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), virão a Cacoal analisar a situação. Conforme os auditores definirem será feito o lançamento, porém, mais uma vez asseguro que o serviço de hemodiálise em Cacoal não será interrompido”, apontou.

O contrato de prestação de serviço da atual empresa de diálise encerrará em novembro, e a administração já iniciou o processo licitatório para a escolha da empresa que irá dá sequência aos serviços. “Após a auditoria sobre a forma de lançamento das despesas, se a empresa atual não tiver interesse, já temos outras interessadas, mas é claro que eu como gestora não quero isso, prefiro continuar com esse grupo que iniciou o trabalho lá atrás permaneça na cidade. Não temos nada a reclamar sobre o atendimento, a divergência é sobre a forma de faturamento”, esclareceu.

A chefe do executivo municipal aproveitou a oportunidade para pedir desculpas aos pacientes por terem sido expostos por pessoas que aproveitaram a situação para se promoverem politicamente. “Quero pedir a essas pessoas que têm postado imagens desses pacientes nas redes sociais que não faça isso, por que se fosse meu pai eu não iria gostar e, se fosse seu pai você também não concordaria. Diante desta situação, peço desculpa aos pacientes que foram expostos de maneira indevida por pessoas que têm interesse em se promover nesse período político”, finalizou.