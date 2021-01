Prefeitura reforça o pedido para que contribuintes utilizem a internet para impressão do boleto

Termina nesta sexta-feira o prazo para o pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Resíduos Sólidos (TRSD) com desconto de 20%. A Prefeitura de Porto Velho orienta aos contribuintes que desejam aproveitar o desconto para que utilizem a internet ou os postos de atendimento para obtenção dos boletos em casos de não recebimento do documento de cobrança.

Após o dia 29, o desconto para o pagamento em cota única cai para 10% com validade até o dia 26 de fevereiro. O IPTU também pode ser parcelado. A impressão do boleto, assim como a forma de pagamento, pode ser definida no portal da Secretaria Municipal de Fazenda (Semafaz), no http://www.semfazonline.com.

Já o atendimento presencial nesta quinta (28) e na sexta feira (29) acontece das 8h às 18h, em todos os pontos de atendimento disponibilizados: na Praça CEU, na Zona Leste; na Biblioteca Viveiro das Letras, na Av. Jatuarana; além da sede da Semfaz, na Av. Sete de Setembro, 744, Centro. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório.

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)