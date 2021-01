Posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa será transmitida ao vivo nas redes sociais e TV aberta

Alex Redano será empossado presidente, em sessão marcada para às 10 horas desta segunda-feira (01)

Durante sessão online, às 10 horas da próxima segunda-feira (1), com a presença apenas de parlamentares e de servidores, será realizada a posse dos novos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa, para o biênio 2021/2023.

A transmissão ao vivo da sessão será feita nos canais oficiais da Assembleia Legislativa no YouTube, no link https://youtu.be/4NUhHxOIAhk e no Facebook, além da transmissão ao vivo, na TV aberta para Porto Velho, através do canal 7.2.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, apenas os parlamentares e servidores da Casa, essenciais à realização da sessão, estarão no plenário. Somente pela transmissão é que a posse poderá ser acompanhada, pois não haverá a presença de convidados.

O trabalho da imprensa será limitado a dois profissionais para cada emissora de televisão ou rádio, e um profissional para cada um dos demais veículos que se credenciaram para a cobertura da sessão. Pelo espaço limitado, não haverá credenciamento para blogs.

Além de Alex Redano (Republicanos), que será empossado como presidente, integram a nova mesa diretora os deputados: Jean Oliveira (MDB), 1º vice-presidente; Marcelo Cruz (Patriota), 2º vice-presidente; Jair Montes (Avante), 1º secretário; Cirone Deiró (Podemos), 2º secretário; Alex Silva (Republicanos), 3º secretário e Cabo Jhony Paixão (Republicanos), 4º secretário.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO