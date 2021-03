Porto Velho recebe nova remessa da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Porto Velho recebeu 6.700 mil doses da vacina CoronaVac, do laboratório Sinovac, produzidos pelo Instituto Butantan, em São Paulo. As doses, enviadas pelo Ministério da Saúde, foram repassadas para a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), que é responsável pela distribuição aos 52 municípios do estado de Rondônia.

De acordo com o Departamento de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as 6.700 mil doses serão divididas em duas etapas, para imunizar 3.350 mil pessoas, entre idosos de 75 a 79 anos de idade e profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. A vacinação será por agendamento, como já vem sendo feito.

Para o Departamento de Imunização da Semusa, essas doses irão contribuir para imunizar mais pessoas contra a Covid-19 e conter o avanço da doença no município. Vale ressaltar que as medidas e cuidados básicos para prevenção, contra o novo coronavírus devem continuar, sendo mantidos, por todas as pessoas, tanto antes, quanto após a imunização.

IDOSOS VACINADOS

Na quarta-feira (17), no Centro Universitário São Lucas (Campus II), bairro Mato Grosso, teve início mais uma etapa de vacinação em idosos, acima de 78 anos e profissionais de saúde. Esta etapa encerra nesta sexta-feira (19). Até às 9h desta sexta, 707 idosos foram vacinados.

O agendamento para imunização de idosos acima de 75 anos ainda não está disponível. Tão logo o agendamento seja liberado, a informação será amplamente divulgada pelos canais oficias da Prefeitura de Porto Velho, como a página https://www.portovelho.ro.gov.br/

Texto: Carlos Sabino

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)