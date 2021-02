Porto Velho recebe da Organização Pan-Americana da Saúde testes rápidos para diagnóstico da Covid-19

A Prefeitura de Porto Velho recebeu na segunda-feira (15), 12 mil testes rápidos de antígenos doados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para apoiar o município no combate à pandemia do coronavírus. A entrega foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), responsável por receber o produto e distribuir aos municípios de Rondônia.

Os testes rápidos de antígenos fornecem resultados em até 15 minutos e com alta taxa de confiabilidade. São, portanto, mais precisos para determinar se alguém está infectado. Importante para a descoberta precoce dos casos e imediato isolamento do paciente, evitando a propagação do vírus.

A secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Marilene Penati, recebeu a remessa de testes e destacou que não serão utilizados para testagem em massa da população, mas sim, para fortalecimento da capacidade de diagnóstico do município.

Marilene Penati ressaltou, também, que esses testes serão imensamente úteis em áreas remotas, como os distritos de Porto Velho, para onde serão enviados em quantidade proporcional. A outra parte será distribuída entre as Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e de Pronto Atendimento.

“Os testes são importantes para diagnóstico e tratamento, porém não resolve o problema da Covid-19. É necessário que cada um faça sua parte, com a utilização os equipamentos de segurança como máscara, álcool, higienização das mãos e evitando aglomerações. As novas cepas do vírus têm transmissibilidade mais agressiva, por isso o isolamento social e as medidas sanitárias são tão importantes”, sensibilizou Marilene Penati.

