Porto Velho avança na qualidade da informação contábil e fiscal

Porto Velho está entre as capitais brasileiras com melhor pontuação no ranking da qualidade da informação contábil e fiscal (transparência), ocupando a décima posição, conforme análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Esses temas são defendidos pelo prefeito Hildon Chaves desde o início de sua gestão, assim como o equilíbrio dos gastos públicos e a eficiência na administração municipal como um todo.

O ranking da qualidade da informação contábil e fiscal é uma iniciativa da STN, que foi criada para avaliar a consistência da informação que o Tesouro recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi.

A avaliação de 2020 tomou como base dados de 2019, e levou em conta várias inovações e verificações mais complexas, incluindo informações dos municípios. As bases de dados foram extraídas no dia 3 de junho de 2020, levando em consideração as declarações que foram homologadas até o dia anterior. Destaca-se que a primeira edição do estudo, publicada em 2019, considerou apenas informações estaduais.

Nessa análise da Secretaria do Tesouro Nacional, Porto Velho desponta entre capitais como Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Rio Branco (AC), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Manaus (AM).

A avaliação demonstra, portanto, a importância dada pela gestão do prefeito Hildon Chaves em relação à responsabilidade fiscal e à transparência, resultado da atuação conjunta do Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), órgão central de contabilidade do Município, responsável pela consolidação das informações contábeis e fiscais, com a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão responsável por monitorar as ações de transparência em Porto Velho, os quais, desde o início da atual gestão, com o envolvimento dos demais órgãos da administração municipal, realizam atividades no sentido de ampliar as boas práticas com foco na efetividade da accountability.

Fonte: Comdecom