Portal da Transparência da Prefeitura mostra números de vacinados na capital

A Prefeitura de Porto Velho, através da Superintendência Municipal de Tecnologia e Informação (SMTI), criou no Portal Transparência, o controle de registros de doses aplicadas no município de Porto Velho, com o intuito de oferecer transparência nas informações sobre a aplicação de vacinas do grupo inicial e prioritário a vacinação que são os profissionais da linha de frente que trabalham com assistencialismo ao paciente de Covid-19.

A SMTI desenvolveu o Sistema Municipal de Administração de dados – SMAD que realiza o cadastro de profissionais da saúde do sistema público (municipal, estadual e federal) e privado com registro das seguintes informações: nome completo, CPF, cargo e lotação referente a data de cada dose da vacina recebida. Processo este que informará o quantitativo de doses aplicadas em cada local de vacinação, seja numa unidade pública e/ou privada.

O sistema emitirá um relatório individual e/ou coletivo de profissionais que receberam a 1ª dose, a 2ª dose e/ou as duas doses por determinado período conforme local de vacinação. Constará no relatório dados como: CPF, nome do profissional, CNS, data de nascimento, data da 1ª e 2ª dose, local da 1ª e 2ª dose. As informações estarão disponíveis no portal da transparência pelo link https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/covid19/vacinometrosaude.

Neste portal o cidadão encontrará informações sobre os profissionais de saúde que já foram vacinados com a 1ª e 2ª dose, como: total de profissionais já vacinados, vacinação por sexo, por faixa etária, por número de doses aplicadas por estabelecimento de saúde e uma lista para consulta nominal dos profissionais já vacinados.

Segundo o superintendente municipal de Tecnologia da Informação (SMTI) Saulo Nascimento, “É de suma importância que a população de Porto Velho tenha conhecimento desses dados, os números de vacinados em nosso município, para que saibam que a Prefeitura continua trabalhando com o progresso da vacinação afim de atingir um número cada vez maior de munícipes vacinados e mostrar transparência com a quantidade de vacinas que estamos recebendo do Governo Federal.”

AGENDAMENTO DE IDOSOS

O Sistema criado pela SMTI, fornecerá data, turno e local de vacinação para cadastro prévio do agendamento do idoso via portal da prefeitura pelo link https://imuniza.portovelho.ro.gov.br/, processo que facilitará o acesso aos familiares dos idosos estarem realizando os agendamentos sem sair de casa facilitando a escolha do local de vacinação mais acessível e próximo a sua residência.

O sistema de agendamento organiza o atendimento a vacinação dos idosos de forma a garantir o recebimento da vacina no local, dia e turno escolhido sem causar aglomerações.

Superintendência Municipal de Comunicação – SMC