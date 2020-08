PARTIDO SOCIAL CRISTÃO(PSC), SE FORTALECE PARA LARGADA NA CAMPANHA ELEITORAL DA CAPITAL

É bem notório e oportuno,que cada sigla partidária se organize da melhor forma, já no limiar do pleito eleitoral, ouseja, ainda neste período da pré-campanha. Todavia nem todos os partidos conseguem fechar a contento alianças robustas, ou como queiram, com expressivos grupos.

A propósito, o partido social cristão, hoje sobre novo comando, na esfera estadual, vem agregando estas forças motrizes, em todas as categorias.

Que por certo darão um suporte a mais na candidatura majoritária da sigla em apreço, aqui na capital.

Dentre estas adesões registra-se com ênfase a união das igrejas evangélicas, tendo em seu rol de apoio a favor, a maior denominação religiosa do estado.

Sejam, todas as congregaçõesda ASSEMBLEIA DE DEUS, que juntam-se em definitivo, num mesmo proposito, no firme proposito de apoiar irrestritamente a candidatura do apresentador de TV e ex-deputado EDVALDO SOARES;com vista a sucessão do palácio Tancredo Neves. Assim o nobre candidato a prefeito, ministro evangélico, passa a ter o apoio das mais de (500) igrejas assembleianas da capital.

Haja vista que a própria vereadora JOELNA HOLDER, já migrou para as hostes partidárias do social cristão, também no firme intento de apoia-lo.Entre outras conquistas o partido conseguiu uma arrojada nominata para disputa das cadeiras proporcionais da câmara municipal.

Assim esta agremiação partidária (PSC), avança também na aproximação de todos os partidos cristãos e por que não, na direção de outras siglas de menor porte que estejam ainda na busca de parceiros e aliados. Contudo, não se possa duvidar com todo este aparato, que os cristãos possam vir em ritmo forte e acelerado para esta disputa eleitoral. É também o que acreditam piamente, todo o clero da primitiva igreja evangélica mãe.

A bem desta união de forças, comungam juntos nesta decisão, os pastores presidentes, JOEL HOLDER das missões e Pastor VALADARES da convenção das igrejas Madureira de Rondônia e Mato Grosso.