Para todos: pai e filho preparam o lançamento do canal “Aventuras com o Papai” no YouTube

Os influenciadores digitais “Vini Murta e Davi Murta” chegam com a proposta de interação familiar, mostrando, também, a importância da educação para o futuro dos filhos

Poucas pessoas sabem o valor e a importância que a “interação familiar” tem para o futuro dos filhos. No entanto, vale lembrar que, conforme apontam especialistas da área da educação, essa relação é extremamente saudável e ainda contribui para potencializar a confiança entre pais e crianças, para que elas se tornem independentes e maduras para enfrentar quaisquer adversidades no futuro. Pensando nessa relevância da “interação familiar na sociedade”, os influenciadores digitais, Vini Murta e Davi Murta, que vem se destacando cada vez mais nas redes sociais, através de uma linda relação entre pai e filho, preparam uma surpresa para os seus seguidores através do canal “Aventuras com o Papai” no YouTube. O projeto que surgiu através de um belo trabalho que Vini Murta vem fazendo por meio do compartilhamento de alguns momentos entre ele e seu filho na internet, teve uma repercussão positiva entre seus seguidores e, por isso, se tornou o motivo certo para ajudar mais pessoas. Em um bate papo bem animado, Vini Murta fala sobre o canal e lembra que tudo começou através de depoimentos comoventes que ele recebeu por meio do seu trabalho nas redes sociais.

– Vini Murta, qual foi, de fato, o momento que você percebeu que estava na hora de criar o canal ‘Aventuras com o Papai’?

Como muitos sabem, eu comecei tudo através do compartilhamento de alguns momentos meus com meu filho Davi Murta nas redes sociais. Para minha surpresa, isso teve uma repercussão positiva entre os meus seguidores e logo em seguida eu comecei a receber depoimentos mostrando o quanto aquela atitude estava impactando na vida daquelas pessoas. Diante de toda essa responsabilidade, comecei o desenvolvimento de projetos como o ‘Papel do Pai’, que pudessem auxiliar na estruturação familiar. Para isso, eu busquei orientações com profissionais da área da saúde, pedagogos, cursos e estuda cada dia mais para entender como pode auxiliar através da produção de conteúdos.

– Mas, a ideia do canal partiu de você mesmo, ou o Davi Murta, seu filho, também ajudou?

A ideia do canal surgiu quando o Davi disse para mim que queria ser YouTuber, isso há pouco mais de três anos. A conversa que tivemos foi assim: – Davi: “Papai, quero abrir um canal no YouTube”. Vini: “Ótimo filhão, qual o tipo de conteúdo que vai produzir?”. Davi: “Sobre joguinhos papai”.Vini: “Legal, me responde uma coisa antes… O que você mais gosta de fazer com o papai?” Davi: “Birutezas” (Para pai e filho isso significa brincar, divertir, fazer bagunça”. Vini: “Imagina se você cria um canal sobre joguinhos e ele passa a ser assistido por milhares de crianças. Isso vai impedir que essas crianças se divirtam com seus pais e façam o que você mais gosta que é ‘birutezas’. Davi: Nossa papai… Eu não tinha pensado nisso! Vini: “Não se preocupe filhão! Você acaba de dar uma excelente ideia para o papai. Vamos abrir um canal contando a nossa história e estimular as crianças e pais a terem uma melhor relação e de forma lúdica, pedagógica e divertida. Assim todos vão poder experimentar a alegria em que vivemos. Davi: Adorei a ideia papai… Como vai chamar? Vini: Aventuras com Papai! – E foi assim que surgiu a ideia do canal tendo o meu filho Davi Murta como um grande amigo e parceiro”.

– Pelo o que vemos, o canal “Aventuras com o Papai” vai ajudar, então, pais e filhos a construírem uma boa convivência familiar?

Isso! Lembrando que, da ideia do canal até o momento presente, foram feitas as adaptações necessárias para que o propósito seja cumprido. Eu e o Davi, meu filho, estamos preparados para levar a todas as famílias, alternativas que possam contribuir para uma boa convivência familiar.

– Com esse projeto Vini Murta, o que de verdade você deseja?

Que tudo seja mais alegre, leve e possamos compreender que os reais valores da vida estão muito além do que temos. Ou seja, compreendermos que o essencial tem como base, o amor, o afeto, a atenção, olho no olho, estar presente, entre outros lenitivos que afagam a alma e o coração.

Acompanhem todas as novidades através das redes sociais de Vini Murta e Davi Murta. Se inscreva no canal do YouTube “Aventuras com o Papai” para não ficar de fora das novidades.

