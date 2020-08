Pagamento da 2ª parcela aos beneficiários dos lotes 1 e 2 do Programa AmpaRo está disponível

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) informa à população que a partir desta sexta-feira (14) está disponível o pagamento da 2ª parcela aos beneficiários do Programa de Transferência de Renda Temporária (AmpaRO). Os beneficiários podem acessar o recurso no aplicativo CAIXA TEM e, dessa forma, realizarem pagamentos de boletos, transações, transferências bancárias ou compras via aplicativo.

O saque do recurso estará disponível a partir do dia 18 de agosto, de acordo com o final do NIS, conforme o calendário do programa. Já os beneficiários não habilitados por inconsistência de dados, que realizaram a correção, farão parte do 3º lote, sendo divulgada a lista do resultado dia 1 de setembro.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa AmpaRO foi criado pela Seas para beneficiar as famílias em situação de extrema pobreza, cadastradas no programa Bolsa Família e com renda per capta familiar declarada no Cadastro Único de até R$ 89. Segundo a primeira-dama e secretária da Seas, o AmpaRO se destaca entre as ações da Seas, frente à pandemia.

“Nós lançamos o programa AmpaRO justamente para que as famílias vulneráveis não fiquem desabastecidas. Esse tem sido o nosso foco”, destacou a secretária.

COMO ACESSAR O CAIXA TEM

Para os beneficiários que não acessaram o aplicativo, segue abaixo as instruções de como proceder:

Após baixar o aplicativo nas lojas virtuais (App Store e Play Store), o usuário terá que fazer um pequeno cadastro (caso não tenha) e validar o dispositivo. Caso já tenha acesso ao APP basta clicar em Entrar. As seis primeiras etapas exigem atenção redobrada. O beneficiário deverá informar: o CPF (Etapa 1); Nome completo (Etapa 2); Número de telefone (Etapa 3); Data de nascimento (Etapa 4); o CEP (Etapa 5) e digitar o E-mail duas vezes (Etapa 6).

Após cumprir estas etapas, o beneficiário será direcionado para criar uma senha de acesso. Ela dever ter pelo menos seis números, sendo que não pode ser igual ao CPF; Não pode ter repetições em sequência com mais de dois dígitos, e não pode ser usada a data de nascimento. Logo após criar a senha, o beneficiário deve clicar em: “Não sou um robô”.

Automaticamente será enviado um e-mail com um link para confirmar a validação do dispositivo do beneficiário. Caso o beneficiário não encontre o e-mail deve verificar a caixa de Spam. Após esta etapa de confirmação, basta abrir o aplicativo e clicar em “Liberar acesso”; Será enviado um código via SMS para o telefone cadastrado, o beneficiário deverá digitar esse código e depois criar um nome qualquer para o dispositivo. Finalizada esta etapa é só utilizar os serviços. Lembrando que o código é para uso exclusivo e não pode ser repassado para terceiros.

CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

Para dúvidas sobre como utilizar o aplicativo, fazer pagamentos, compras ou saque, o beneficiário pode acessar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal ou ligar para os números de contato: 3004 1104 – Para capitais e regiões metropolitanas; 0800 726 0104 – Para demais regiões; 0800 725 7474 – Ouvidoria.

Para reforçar a segurança, em alguns casos, a Caixa faz via aplicativo “Caixa Tem” uma solicitação por Whatsapp, para fazer a validação dos dados.