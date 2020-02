Opinião & Comportamento | Será que o “mundo digital” não está afetando demais nossas vidas?

Não deixe sua vida ser caracterizada e valorizada por curtidas, visualizações ou por seguidores; o mundo é real e nós precisamos aprender a lidar de uma vez por todas com as tecnologias que nos cercam

Felipe de Jesus

Que as redes sociais tem tomado um grande espaço em nossas vidas, já não é mais uma novidade. No entanto, o uso das mesmas para conversar, realizar tarefas e de certa forma, otimizar o tempo que temos, tem feito com que as pessoas se esqueçam do mais importante da vida, do “real” valor do contato pessoal.

Com isso, qualquer ação inesperada de um conhecido, ou mesmo um amigo dentro das redes sociais, como, uma não curtida, uma não visualizada e etc, já é motivo o bastante para que o “atingido” se sinta ofendido e acima de tudo, bastante chateado. Mas, porque chegamos a esse ponto? Porque as redes sociais (que tem o intuito de unir), tem transformado algumas relações em situações constrangedoras e até mesmo possessivas?

Por exemplo, tenho um primo que já foi “praticamente investigado” sobre quem ele curte fotos, quem ele segue e etc. Ou seja, como se aquela rede social: Instagram / Facebook / WhatsApp ou mesmo Telegram, só servisse para sua esposa tomar conta da sua vida e não para socializar e até mesmo, aprender coisas novas. Escutei recentemente de um amigo próximo, que em um reality show, duas moças participantes brigaram e discutiram, porque uma não seguia a outra no Instagram. Isso mesmo! Como se o valor de uma amizade se desse apenas por isso!

Utilizo frequentemente as redes sociais para questões de trabalho e claro, para ficar por dentro de tudo que posso, já que sou Jornalista / Sociólogo e atualmente Economista. No entanto, me atento sobre questões pessoais e do meu relacionamento afetivo, quanto de amigos que eu não preciso ficar expondo para ninguém. Mas vejo que as pessoas estão levando, tanto, suas vidas para dentro das telas dos celulares, que elas já não estão mais conseguindo discernir o que é real e digital.

O contato físico, ou mesmo aquela antiga ligação via telefone, já podem mostrar o que é verdadeiro ou não em uma relação. Mas, se você não estiver satisfeito com os “modos antigos” de se comunicar, mande um áudio via WhatsApp / Telegram ou mesmo utilize o Direct do Instagram. Esses meios pelo menos conseguem mostrar um pouco da sua sinceridade com quem você conhece de verdade. Se essa pessoa é, de fato, um amigo que você conhece muito bem, não é uma rede social que vai colocar tudo isso por água abaixo.

Não deixe sua vida ser caracterizada e valorizada por curtidas, visualizações ou por seguidores. O mundo é real e nós precisamos aprender a lidar de uma vez por todas com as tecnologias que nos cercam.

Pense nisso e até a próxima coluna.