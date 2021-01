Obras continuam mesmo durante período chuvoso

Mesmo com o período de chuvas intensas, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) vem trabalhando intensamente em busca da melhoria da infraestrutura urbana e qualidade de vida da população.

Com o objetivo de reduzir os pontos de alagamentos, a Semob está executando com mão de obra própria, obras de drenagem na rua Alvorada, bairro Floresta, zona Sul da capital e também limpeza geral no canal que corta o bairro Tancredo Neves.

Para otimizar os resultados, a Semob mantém diferentes frentes de trabalho em diversos pontos da cidade. Além das obras de drenagem, a programação da operação tapa buracos também segue a todo vapor.

Na quarta-feira (13) ruas e avenidas dos bairros Nova Porto Velho, Embratel, Rio Madeira, Mato Grosso e Nossa Senhora das Graças foram beneficiadas simultaneamente com a operação que também luta contra as chuvas, já que as águas pluviais causam danos a malha viária, exigindo um esforço maior das equipes de prontidão a fim de operacionalizar os serviços em uma fração menor de tempo.

Superintendência Municipal de Comunicação – SMC