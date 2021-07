Nota do Fórum das Entidades do Setor de Eventos de Belo Horizonte sobre a retomada dos eventos na capital mineira

Imagem: Andreas Glokner.

O Fórum das Entidades Representativas do Setor de Eventos de Belo Horizonte manifesta a sua satisfação pelo anúncio da retomada dos eventos na capital mineira, realizado na tarde desta quinta-feira (01), pelo Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Prefeitura de Belo Horizonte.

De acordo com os representantes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o decreto que autoriza o retorno dos eventos será publicado no próximo sábado (03). Portanto, estão autorizados shows, teatros, eventos corporativos e sociais, desde que sejam respeitados todos os protocolos exigidos e que estão disponíveis no portal da PBH.

A liberação dos eventos é um alento ao setor, que está impedido de trabalhar desde março de 2020. Este importante avanço é resultado do esforço conjunto das entidades representativas do setor de eventos, que sempre buscou o diálogo constante com a Prefeitura.

Representamos aproximadamente 4,32% do PIB nacional e reunimos cerca de 20 mil empresas somente em Minas Gerais. Salientamos que o universo de eventos engloba organizadores, empresários artísticos, fornecedores de som, iluminação, gastronomia, segurança, equipamentos de estruturas de eventos, geradores e mais um grande número de trabalhadores que dependem diretamente dos eventos, que dignificam suas próprias vidas e a daqueles que participam das atividades que organizamos.

ASSINAM AS ENTIDADES (em ordem alfabética)



Abeform- Associação Brasileira de Empresas de Formaturas e Afins

Abihmg – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis

Abrape MG – Associação Brasileira dos Promotores de Eventos / Regional MG

Amee – Associação Mineira de Eventos e Entretenimento

Ampro Live Marketing- Associação de Marketing Promocional

BHC&VB – Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau

Sindbufê MG – Sindicato Intermunicipal das Empresas de Buffet de Minas Gerais

Sindiprom MG- Sindicato da Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras Congressos e Eventos de MG

Ubrafe – União Brasileira dos Promotores de Feiras e Eventos de Negócios