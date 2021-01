NOTA DE PESAR: Prefeito Hildon Chaves lamenta morte de Desembargador

NOTA DE PESAR

Sob profunda consternação, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu na manhã deste domingo (24) a triste notícia do falecimento do ex-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador aposentado Walter Waltemberg Junior, com quem mantinha longa relação de amizade pessoal, além do relacionamento protocolar.

O desembargador estava em tratamento contra a Covid-19 em Brasília, para onde foi transferido no último dia 8, em UTI aérea. Ao lamentar a morte de Waltemberg, o prefeito Hildon Chaves enalteceu sua profícua carreira na magistratura desde 1985, quando ingressou como juiz da comarca de Rolim de Moura, chegando a desembargador vice-presidente e presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Estudioso da ciência jurídica, também foi dedicado professor de direito constitucional na Escola da Magistratura de Rondônia.

Fica o legado que permanecerá vivo na memória da magistratura rondoniense e com certeza vai nortear àqueles que buscam fazer a melhor justiça.

No ramo empresarial vinha se dedicando com afinco ao melhoramento genético do rebanho bovino leiteiro da região de Porto Velho.

Neste momento de perda irreparável, é com muita tristeza que o prefeito Hildon Chaves se solidariza com familiares e amigos e roga a Deus que conforte o coração de todos e transforme toda a dor em fé e esperança!

Hildon Chaves

Prefeito de Porto Velho