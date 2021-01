Nota de pesar pelo falecimento do jornalista Odair Calado

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do jornalista Odair Ferreira Calado, aos 52 anos de idade, na manhã desta quarta-feira (27) em uma UTI da cidade de Ji-Paraná, é mais uma vítima da Covid-19.

Odair sempre foi muito ativo em sua atividade jornalística, e se tornou conhecido em todo estado de Rondônia, morou e atuou profissionalmente em vários municípios, inclusive, há muito tempo passou uma temporada na rádio Ariquemes, onde nos conhecemos e nos tornamos amigos, Jaru foi a cidade onde permaneceu por mais tempo e atualmente morava no município do Vale do Anari, e era proprietário do site Povo em Alerta.

Uma grande perca para o jornalismo e para o Estado de Rondônia

Neste momento de tristeza e dor, nos unimos aos familiares e amigos para manifestar nossas mais sinceras condolências aos parentes e amigos de Odair Calado, rogando a Deus que conforte seus corações.