Saúde de Cacoal tem nova titular a partir desta sexta

A Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal (Semusa) tem nova titular. Joelma Sesana tomou posse na manhã desta sexta-feira (13) em cerimônia realizada no auditório da própria secretaria e assume a pasta no lugar de Penha Simão, que esteve à frente da Saúde Municipal desde o início da gestão da prefeita Glaucione Rodrigues. Ainda na cerimônia de posse, a prefeita anunciou que Penha Simão continua na administração municipal, trabalhando diretamente com ela no gabinete.

Falando sobre as mudanças na administração, a prefeita disse que no início da gestão convidou Penha Simão para organizar a Saúde e a secretária disse que ficaria à frente da pasta por seis meses, mas acabou ficando quase nove meses na função. Reconhecendo as conquistas alcançadas nesse período, a prefeita agradeceu pelo empenho de toda a equipe, à qual diz ser sabedora que está grande parte da força de trabalho para que essas conquistas fossem possíveis.

Ao transmitir o cargo, Penha Simão fez um breve relato dos avanços obtidos pela Secretaria de Saúde nos quase nove meses que esteve à frente da pasta e fez o anúncio de uma das obras de maior importância para Cacoal: a inauguração da UPA para o dia 30 do próximo mês de novembro. Falou ainda do trabalho de humanização da saúde, principalmente no atendimento das mulheres. Sobre os problemas, Penha diz que sempre acompanhou de perto e que só assim foi possível avançar e fazer com que a Saúde de Cacoal tenha melhorado.

A nova titular da Semusa, Joelma Sesana, pedagoga e administradora de empresas com MBA em Gestão em Saúde, assumiu falando em empenho para que mais avanços sejam trazidos a Cacoal na área de Saúde e pedindo que todos os profissionais da Semusa continuem ajudando a secretária, como tem feito. A nova secretária, que já fazia parte da equipe de Saúde de Cacoal, agradeceu pela confiança da prefeita Glaucione Rodrigues, afirmando ter empenho em tempo integral na nova função.