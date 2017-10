Prefeito de Ariquemes cumpre compromisso e concede benefícios a servidores

O Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Ariquemes e Região (Sitmar) informa a todos servidores de Ariquemes que o prefeito já encaminhou para Câmara Municipal, o projeto de Lei que reajusta o Auxílio Alimentação e converte a licença-prêmio em pecúnia.

O reajuste do Auxílio Alimentação, que passará de R$ 230,00 para o valor de R$ 340,00, resulta de um compromisso assumido pelo prefeito municipal, Thiago Flores, junto aos servidores e ao Sitmar. O reajuste se dará retroativamente ao dia 1º de setembro. No Projeto de Lei, o prefeito frisa que a diferença dos valores relativos ao auxílio alimentação referente ao mês de setembro será paga proporcionalmente em três parcelas, iniciando no mês de outubro.

Neste projeto de Lei, com previsão de ser votado pela Câmara Municipal ainda na próxima segunda-feira, a Prefeitura acrescenta um parágrafo único ao Artigo 135 da Lei nº 1.336/07, que dispõe sobre a licença-prêmio, que poderá ser convertida em pecúnia quando o servidor, esposa ou filhos, estiverem com doença grave ou necessitarem de tratamentos não cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esta novo benefício favorecerá todos os servidores, inclusive os da área da Educação.

Outro importante compromisso a ser cumprido pelo chefe do Executivo Municipal é a liberação por meio de convênio, do valor de R$ 15 mil mensais, a partir de janeiro de 2018, para o Centro Odontológico, mantido pela Associação dos Servidores Municipais de Ariquemes, com o objetivo atender todos os servidores, seus filhos e esposas (os) com tratamento odontológico.

O Sitmar lembra a todos servidores filiados que continuará acompanhando o andamento de todos os assuntos relativos aos direitos dos servidores municipais, buscando sempre por novas conquistas.

Fonte: Comunicação Sitmar