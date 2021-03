Município garante recursos federais para escola do bairro Alphaville em Porto Velho

Secretária Gláucia Negreiros visita parlamentares e pede emendas para construção de outra escola com 20 salas de aula

Os recursos federais para a conclusão das obras da Escola de Educação Infantil Odília Pereira, localizada no bairro Alphaville, foram garantidos pela Prefeitura de Porto Velho esta semana.

Na quinta-feira (25), a secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros, esteve pessoalmente na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE), em Brasília (DF) e garantiu o recurso, cerca de R$ 800 mil, para a conclusão do projeto. A obra total foi orçada em torno de R$1,7 milhão.

A secretária apresentou aos técnicos do FNDE um dossiê sobre o processo de licitação das obras na escola, que entrou na fase final. Com o trâmite correto garantido, o prefeito Hildon Chaves poderá assinar a ordem de serviço até o dia 15 de março deste ano. “Com os recursos garantidos, poderemos assinar a ordem de serviço e retomar essa importante que vai gerar benefícios para a comunidade escolar da região”, comemorou a secretária, que viajou a Brasília para tratar de diversos assuntos relacionados à Secretaria Municipal de Educação (Semed) por orientação do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

A deputada federal Mariana Carvalho intermediou a reunião com a equipe do FNDE e ofereceu assessoramento à secretária da Semed. Gláucia Negreiros também visitou o gabinete do senador Confúcio Moura.

Ela apresentou aos parlamentares o projeto para construção de uma nova escola com 20 salas de aula para atender a demanda da capital de Rondônia e pediu apoio de ambos na destinação de emendas para custear a obra.

Outra visita técnica da secretária foi ao Ministério da Educação (MEC), na Coordenação de Educação Infantil, onde foi conhecer os programas educacionais para a primeira etapa da educação básica.

ESTRUTURA

Na terça-feira (23), em Porto Velho, a secretária acompanhou o responsável pelo setor de engenharia da Semed, Rodrigo Rodrigues, na visita às obras da escola no bairro Alphaville.

No local vai funcionar uma escola de educação infantil específica para crianças de creche e pré-escola, com idade entre 2 até 5 anos. Serão atendidos inicialmente 280 alunos que moram nas proximidades.

Texto: Augusto Soares

Fotos: Saul Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)