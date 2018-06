Movimento realiza manifestação na UPA Leste nesta quarta-feira (30)

Na próxima quarta-feira (30.05), a partir das 16 horas, em frente a UPA Leste, em Porto Velho, o Movimento #CHEGA realizará uma grande manifestação para chamar a atenção da população sobre a terceirização da saúde pela Prefeitura e pedir o fim da contratação das Organizações Sociais (OS´s) que irão tomar conta do setor.

O Movimento é formado em sua maioria por servidores públicos da saúde que serão um dos maiores atingidos pela medida, caso o Município siga com seu plano de terceirizar o setor. Nas últimas duas semanas, a coordenação do Movimento tem visitado as unidades e convocando outros servidores a aderir à mobilização de quarta-feira.

“Estamos mobilizando a categoria para que ela se faça presente ao ato público. Estamos vivendo um período muito perigoso que poderá custar o emprego de muita gente. Se não houver união, estaremos aceitando a imposição da Prefeitura e não podemos aceitar passivamente que sejamos tratados dessa forma”, comentou a vereadora Ellis Regina.

No material que está sendo distribuído nas unidades, o Movimento prega o seguinte slongan: “A Saúde é um Direito, não é um negócio!”, onde alerta os servidores não apenas sobre a estabilidade de seus empregos, mas principalmente, sobre o perigo de corrupção com o dinheiro da saúde através da terceirização do setor.

“O problema da saúde não é dinheiro, mas sim gestão. O movimento quer contratação de médicos, remédio nas farmácias, condições de trabalho, transporte público de qualidade e m ais investimentos nos demais setores que a Prefeitura pretende estatizar. O servidor tem que estar unido e lutar pelos seus direitos”, completou a vereadora.

O Movimento #CHEGA – A Saúde é um Direito, não é um negócio – é uma realização conjunta dos movimentos populares e sindical da capital.

