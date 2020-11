Moradores de União Bandeirantes recebem o candidato a vereador Alisson Sandubas

O candidato a vereador Alisson Sandubas (PSDB) cumpriu neste feriado agenda de reuniões e visitas na região do distrito de União Bandeirantes. A sequência de trabalho teve início junto aos moradores da Linha 4, onde na oportunidade puderam conhecer as propostas de trabalho do candidato. A população do local pode ainda falar das dificuldades que encontram em vários setores, entre eles no atendimento à saúde e jurídico.

Os moradores da Linha 6 também estiveram reunidos com o candidato durante a tarde da última segunda-feira, ali foram firmados parcerias e apoio para a caminhada de Alisson nesta reta final. Produtores rurais, comerciantes e empreendedores da região depois das reuniões levaram para casa a esperança de que a Câmara Municipal de Porto Velho possa iniciar uma mudança na postura do seu corpo legislativo.

“Nós elegemos vereadores na nossa região, porque acreditamos que será mais fácil para que nossas necessidades sejam atendidas, mas não é assim que funciona, estamos cansados de tanto pedir e não sermos escutados, eu acredito que Alisson pode trazer o início de uma mudança na Câmara”, afirma a moradora Anadir da Silva Neves.

Nesta reta final de campanha o candidato tem intensificado as reuniões e visitas nos distritos, segundo ele esses locais mais afastados são os que mais precisam de representatividade e que passem a ser vistos como parte integrante de Porto Velho. “Um vereador não deve fazer distinção entre distrito e Capital, todos juntos formam Porto Velho e devem ter o mesmo olhar”, explica.