Moradores agradecem Prefeitura por levar médicos, testes e medicamentos

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Atenção Básica (DAB), realizou na última sexta-feira (31), no bairro Agenor de Carvalho, uma força-tarefa médica na escola Juscelino Kubitschek para atender a população com sintomas do novo coronavírus (Covid-19). O bairro é a segunda região da capital com o maior número de infectados pela doença.

Assim como aconteceu no bairro Aponiã, primeira região que recebeu a campanha, os agentes de saúde também realizaram um mapeamento durante busca ativa de casos suspeitos nas residências e adjacências do bairro com a finalidade de identificar e encaminhar os pacientes para o atendimento médico durante a força-tarefa na escola Juscelino Kubitschek.

Durante a ação, os pacientes passaram pela triagem e receberam atendimento médico no consultório, farmácia e sala de testes que foram implantados estrategicamente para avaliar e tratar os moradores do bairro. “Estou sentindo cansaço e falta de ar, é a primeira vez que eu estou fazendo o teste. Essa ação é bastante importante, eu vim aproveitar essa chance de fazer o teste e buscar orientação médica” relatou o morador de 49 anos, José Pereira Filho.

Para a moradora do Agenor de Carvalho, Mara Nascimento, que foi diagnosticada, juntamente com o seu marido com a Covid-19, o trabalho que está sendo feito pela Semusa na escola chegou na melhor hora. “Graças a Deus que estão fazendo esse trabalho, nós dois (ela e o marido) testamos positivados e agora temos a oportunidade de sermos atendidos”.

Além das pessoas detectadas durante o mapeamento no bairro, outras centenas chegaram de forma espontânea no local para serem atendidas.

Para a secretária da Semusa, Eliana Pasini, essas ações servem para evitar a propagação da Covid-19. “Todos os sintomáticos nós vamos regular, marcar exames e fazer teste rápido para que essa população tenha um atendimento e que essa doença não venha se propagar mais ainda”

EQUIPE

Sob a coordenação da Semusa, por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB), profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de saúde fizeram parte do time que recepcionou os cidadãos durante os trabalhos realizados no Agenor de Carvalho. A ação teve o apoio do Departamento de Média e Alta Complexidade (Dmac) e do grupo empresarial Pensar Rondônia.

OUTROS BAIRROS

A Operação Covid Zero contemplará outros bairros da capital, conforme o número de infectados. O anúncio dos próximos locais será feito após os boletins epidemiológicos que apresentam o balanço dos casos por bairro.

Fonte: Comdecom