Mídia & Rondônia: Karina Quadros e Divino Caetano fizeram bonito na cobertura que abriu o Rondoniense de Futebol 2020

A Coluna Mídia e Rondônia será escrita por mim, jornalista Alessandro Lubiana. Tem aqui, o objetivo de divulgar os trabalhos dos colegas profissionais da mídia no estado. Além disso, analisar os bastidores dos veículos de comunicação.

Rede Amazônica

Estreia minha coluna a diferenciada cobertura que, Rede Amazônica e Rádio CBN fizeram na abertura do Campeonato Estadual de Futebol de Rondônia. A afiliada da Globo, não transmite o estadual, porém, este ano a cobertura foi de gente grande. A jornalista Karina Quadros deu um show, mas nós que somos do meio, sabemos que muita gente trabalhou para tudo acontecer. Deu trabalho, porque no sábado eu almoçava uma feijoada no Bar do Zé, e me surpreendi com a cobertura ao vivo direto de Jacy Paraná. Karina Quadros comandou de lá, o Globo Esporte, ao vivo. O distrito fica cerca de 100 quilômetros da capital, e lá foi a casa do Porto Velho. O programa exibiu uma marchinha. Bem humorada, a letra do músico Silvinho, faz uma crítica a ausência de estádio no Aluísio Ferreira e apresenta os clubes que disputam o estadual.

CBN Porto Velho

A equipe da Rádio CBN também deu show. Divino Caetano narrando o clássico Porto Velho e Genus, com comentários de Juan Rodrigues e reportagens de Mateus Gama e Karina Quadros. A CBN vem aos poucos conquistando cada vez mais audiência em Porto Velho. Além do bom jornalismo, investe, desde o ano passado, no esporte local. Sempre dá resultado. A cada ano o futebol profissional vai melhorando.

Incompetência política

Clubes e imprensa da capital sofrem, tendo que se deslocar para Humaitá ou Jacy Paraná, porque o governo, de forma incompetente, não consegue oferecer um estádio para grandes competições. Foi uma vergonha no governo Confúcio e piora no governo Marcos Rocha.

Rondoniense na equipe da CNN

A CNN Brasil, que estreia no Brasil em Março, anunciou no fim de janeiro a contratação de Luciene Kaxinawá, primeira repórter indígena de sua equipe. Nascida em Rondônia, ela trabalhou durante sete anos na Rede Amazônica, que transmite a programação da Globo para o estado.

Luciene tem 23 anos, é filha de mãe indígena e, quando ainda era estudante de Jornalismo, começou a cobrir conflitos relacionados aos povos indígenas da região Norte e das fronteiras do Brasil.

A jovem já viajou para São Paulo onde participa de treinamentos na nova emissora que vai atuar no Brasil. Que orgulho né pessoal.

Rondônia em Rede Nacional

O repórter Emerson Barbosa, da Rede TV Rondônia, está voando no jornalismo. Tem emplacado boas reportagens no Rede TV News, principal telejornal da Rede TV exibido no início das noites para todo o Brasil. Com excelentes textos e ótimas passagens as matérias tem ganhado destaque no jornalismo da emissora Paulista. Emerson Barbosa é jornalista premiado com destaque do Prêmio MP de Jornalismo.

Rondônia em Rede Nacional II

O jornalista Juraci Junior, TV Record Rondônia, teve seu material exibido no Fala Brasil. A Record Nacional dedicou cerca de 10 minutos, exibindo o material muito bem produzido pela equipe da Sic TV, afiliada da Record no estado. A produção exibiu a aventura no Pico do Tracoá, que é o ponto mais alto de Rondônia. Foram necessários dormir na floresta para conseguir o feito. A princípio a reportagem era apenas para o programa Rolê, porém mereceu o destaque nacional. Quem não viu, a reportagem está no feed do facebook de Juraci Junior.

Autor: Alessandro Lubiana

Jornalista