Mercado Cultural reabre neste sábado

Restaurantes e lanches funcionarão de segunda a segunda, vendendo café da manhã, almoço e jantar

As atividades gastronômicas do Mercado Cultural retornam neste sábado (1º), após cerca de quatro meses fechado em função da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural está tomando todas as medidas necessárias para que o retorno ocorra com segurança.

A reabertura acontece com a ‘Feijoada com Samba’ e prossegue no domingo (2), com o ‘Café Nordestino’, ambos com ambiência de som mecânico, sob comando do músico Beto Cézar. O horário de funcionamento será das 6h30 às 22h. Entre os cuidados contra a Covid-19, estão um maior distanciamento das mesas, disponibilização de álcool gel e aferição da temperatura na entrada com o uso de termômetro digital.

Ocampo Fernandes, presidente da Funcultural, reforça que o importante espaço histórico recebeu nova pintura na fachada, além da certificação do Corpo de Bombeiros Militar contra incêndio e pânico.

“Tudo para que o espaço esteja apto para o funcionamento com segurança. Lembrando que o Mercado vai funcionar de segunda a segunda, vendendo café da manhã, almoço e jantar”, concluiu.

Fonte:Comdecom