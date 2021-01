MDB reforça nome de Simone Tebet para a Presidência do Senado, afirma Confúcio Moura

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido com a maior número de cadeiras no Senado Federal, definiu em reunião fechada, na tarde dessa quarta-feira (27), em Brasília, pela recondução do senador Eduardo Braga (AM), para a liderança da legenda na Casa. A bancada também deliberou pela manutenção da senadora Simone Tebet (MS) para a disputa da presidência do Senado, afirmou o senador Confúcio Moura (RO), vice-presidente nacional do partido.

De acordo com o senador Confúcio, a reunião durou aproximadamente duas horas e contou com a participação de 13, dos 15 parlamentares da agremiação. “Primeiro reconduzimos o nosso líder Eduardo Braga à liderança do partido para o próximo biênio, depois a bancada reforçou o nome da Simone Tebet como candidata à presidência”, explicou.

Confúcio Moura afirmou que a candidatura da senadora Simone Tebet é consistente e disse acreditar na vitória dela com o apoio de outros partidos. “A Simone poderá ser a primeira mulher no comando do Senado, só isso já é glorioso, esse chamamento da mulher, a responsabilidade máxima de dirigir um dos poderes mais importantes da República”, destacou.

A eleição para a presidência do Senado Federal está marcada para a próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, e terá como candidato, além de Tebet, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Major Olímpio (PSL-SP), e Jorge Cajuru (Cidadania-GO).