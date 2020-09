Matrículas para 10 opções de cursos de Pós-Graduação são retomadas com até 25% de desconto nas mensalidades

Após uma temporada de suspensão de matrículas para os cursos de Pós-Graduação (Latu Sensu), a Faculdade Católica de Rondônia (FCR) anuncia a retomada do procedimento para 10 opções de cursos e a garantia de até 25% de desconto nas mensalidades até o fim do curso. A informação é do coordenador de Pós-Graduação, Prof. Me. Alessandro Lubiana.

Os cursos são em diversas áreas, sendo: Direito, Educação, Finanças, Gestão e Marketing. “Os cursos visam atender uma demanda constante da sociedade, sobretudo, neste momento de enfrentamento a crise causada devido a pandemia (Covid-19)”, disse Lubiana.

Os novos alunos, além de um desconto especial ofertado pela Instituição, não pagarão a taxa de matrícula e a primeira mensalidade será no valor de R$ 50,00.

O processo de inscrição presencial está permitido (uso de máscara obrigatório), sendo das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, se segunda a sexta-feira e, das 08:00 às 12:00, no sábado.

INSCRIÇÃO ONLINE

Quem quiser, tem a opção de matrícula online, pelo link www.fcr.edu.br/pos ou enviando a documentação necessária digitalizada (Diploma da Graduação ou certidão, Histórico Escolar, RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de eleitor e foto 3×4 recente) para pos@fcr.edu.br. Posteriormente, os documentos oficiais deverão ser entregues (autenticados) com a apresentação dos originais.

O coordenador lembrou que, neste primeiro momento, as aulas serão mediadas por tecnologia, ou seja, ocorrerão de maneira remota. “Mas, tão em breve os órgãos de Saúde autorizem, serão iniciados os encontros presenciais, seguindo os protocolos de segurança”, acrescentou.

CONFIRA OS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS:

✅ Direito Ambiental;

✅ Metodologia do Ensino Superior;

✅ MBA Gestão Estratégica e Marketing Digital;

✅ Gestão, Orientação e Supervisão Escolar;

✅ MBA em Contabilidade Fiscal e Tributária;

✅ Gestão de Pessoa s e Psicologia Organizacional;

✅ Ciências Criminais: Direito Penal e Processo Penal;

✅ Processo Civil e Métodos Alternativos de Resolução de Disputas;

✅ O Novo Direito do Trabalho e Processo do Trabalho: Teoria e Prática;

✅ MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria Fiscal e Contábil.