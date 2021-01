Mariana Carvalho destaca expectativa na análise das vacinas pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reúne no domingo (17) para definir sobre a autorização emergencial para as vacinas do Butantan e da Fiocruz contra a Covid-19.

A vacina do Instituto Butantan é desenvolvida em parceria com a farmacêutica Sinovac. Já o imunizante da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem parceria do consórcio AstraZeneca/Oxford. Ambas entraram com requerimentos de autorização em caráter emergencial para suas respectivas vacinas.

“O momento é de grande expectativa. No âmbito estadual e dos Municípios, os planos de vacinação já estão sendo finalizados. Imediatamente após a liberação pela Anvisa e a largada sendo dada pelo Ministério da Saúde, a vacina deverá chegar a cada canto do nosso Estado de Rondônia”, afirma a Deputada Federal Mariana Carvalho.

Mariana tem se destacado em Rondônia por sua atuação durante a pandemia da Covid-19. Além de ser integrante da Comissão da Câmara dos Deputados que atua desde fevereiro de 2020 no enfrentamento à pandemia, a deputada foi a relatora da Medida Provisória que garantiu R$ 2 bilhões para a produção da vacina da Fiocruz. A parlamentar também participou das tratativas entre a Prefeitura de Porto Velho e o Butantan para aquisição de doses da vacina para imunizar grupos prioritários.

“O Brasil é referência em imunização há muitas décadas. Agora com a Covid-19, houve muita especulação em relação às vacinas. A verdade é que não podemos estar de lado a ou b. O que queremos são vacinas seguras, eficazes e de qualidade comprovada. Temos institutos sérios e que nos fornecem vacinas de eficácia atestada há muito tempo. Quanto mais vacinas tivermos, mais rápido vamos superar esse grave capítulo da nossa história que é a pandemia da Covid-19”, destaca a Deputada.

Para que a análise seja finalizada, as duas instituições solicitantes precisam enviar o conjunto da documentação à agência reguladora. Caso haja atraso no encaminhamento ou complementação, a tomada de decisão pode ser adiada.

Conforme a última atualização, do início da noite desta terça-feira (12), 33,7% da documentação entregue pelo Butantan estava pendente de complementação

Já no caso da vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, 14,4% do material repassado à Anvisa precisa ser complementado​