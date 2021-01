Marcos Rogério viabiliza mais de R$ 74 milhões de recursos extras para Rondônia

Nos últimos dias de 2020, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) indicou mais de R$ 74 milhões em emendas extras para atender diversos municípios de Rondônia. E esses recursos já foram empenhados pelo Governo Federal, ou seja, já há compromisso do governo para pagamento.

O dinheiro será aplicado em diversos setores, como saúde, infraestrutura e apoio ao setor rural. “São obras que facilitam o dia-a-dia da população e que proporcionam mais qualidade de vida, além de serviços públicos de qualidade”, destacou Marcos Rogério.

Só para investimentos em infraestrutura, o senador rondoniense destinou R$ 55, 1 milhões que vão beneficiar 17 municípios. As obras incluem asfaltamento, bloqueteamento, construção de calçadas e meio fio nas cidades. “A meta é poeira zero! Com a pavimentação de ruas acabamos a poeira na época de seca e com o barro e a lama na época de chuvas”, ressaltou.

Entre os municípios beneficiados está Ji-Paraná, que vai receber cerca de R$ 20 milhões. Neste caso, além de levar asfalto e bloqueteamento para diversos pontos da cidade, o recurso também vai englobar a duplicação da via do aeroporto.

Marcos Rogério também destinou recursos extras no valor de R$ 15 milhões para o setor rural. O recurso será convertido na compra de equipamentos agrícolas como roçadeiras, tratores, grades aradoras, perfurador de solo, patrols e outros equipamentos para dar suporte e ajudar a aumentar a produtividade dos trabalhadores do campo. “Desenvolver o setor da agricultura é promover o avanço do nosso estado”, frisou o senador.

Na área de saúde os R$ 4,1 milhões garantidos pelo parlamentar vão viabilizar diversas melhorias no sistema público de nove municípios em Rondônia. O recurso prevê a aquisição de equipamentos hospitalares, tanto para atenção básica, quanto para a especializada, custeio de insumos e além da construção de um UBS em Presidente Médici.

“Sigo com o meu compromisso em destinar recursos para todos os municípios rondonienses. Em breve teremos mais emendas chegando para garantir o desenvolvimento de nosso estado e melhoria da qualidade de vida da população rondoniense”, concluiu Marcos Rogério.