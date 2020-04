Marcos Rogério fiscaliza rodovias e cobra providências sobre a BR-364

O presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério (DEM/RO), realizou essa semana uma fiscalização ao longo da BR-364, entre Vilhena e Porto Velho. Segundo o parlamentar apesar do momento de crise na saúde pública devido à pandemia do coronavírus, o poder público não pode descuidar de outras áreas essenciais, como a da infraestrutura, por exemplo. “Infelizmente várias estradas de nosso país se encontram em péssimas condições o que leva a mortes de várias pessoas, todos os dias. É o caso da BR-364, aqui em Rondônia, que em muitos trechos está praticamente intrafegável”, explicou Marcos Rogério.

De acordo com o senador, ao trafegar pela rodovia é preciso estar atento o tempo inteiro. “Vemos praticamente um balé no asfalto. Os carros e caminhões precisam desviar de incontáveis buracos e crateras na pista, entrando no acostamento que também está intrafegável. Isso coloca causa estragos nos veículos e o mais grave coloca em risco a segurança e a vida das pessoas que precisam passar pela rodovia”, destaca.

Na travessia da BR-364, no perímetro urbano de Ariquemes, por exemplo, a pedido de Marcos Rogério o DER iniciou uma obra de restauração e melhorias no trecho urbano. Contudo, ao longo dos trabalhos de execução foram identificados problemas e os trabalhos foram paralisados para que um novo projeto fosse elaborado. “Até hoje as obras não foram reiniciadas no trecho. Esse é um exemplo do descaso com o dinheiro público. Esse problema também acontece no perímetro de Itapuã, que está completamente comprometido”, ressaltou o senador Marcos Rogério.

Em vista de todo esse cenário, Marcos Rogério enviou documentos ao Ministério da Infraestrutura e ao DNIT cobrando providências em relação a BR-364. O diretor-geral do DNIT, general Santos Filho, enviou reposta ao parlamentar nesta quinta-feira (24/04) e prometeu providencias imediatas sobre o trecho entre Itapuã e Ariquemes. “Cobramos o retorno imediato da empresa, que já mobilizou mais equipamentos e trabalhadores para retorno das obras de recuperação do trecho. E agora, com o término das chuvas, será possível avançar com o trabalho de manutenção nessa parte da BR-364”, afirmou o diretor-geral do DNIT.

O senador Marcos Rogério agradeceu o rápido retorno do Departamento e disse que vai fiscalizar o andamento das obras nesse trecho e nos demais que estão comprometidos ao longo da rodovia.

Fonte: Assessoria