Marcos Rogério destina R$ 20 milhões em recursos extras para Ji-Paraná

Em dezembro de 2020, o senador rondoniense Marcos Rogério (DEM-RO) indicou R$ 20 milhões em recursos extras para Ji-Paraná. No início deste ano, a emenda foi empenhada, ou seja, já há garantia de pagamento pelo Governo Federal.

E nessa terça-feira, o convênio para empenho dos recursos foi assinado. Como a emenda foi indicada no fim do ano passado, o documento teve que ser assinado pelo prefeito Isaú Fonseca e também pelo ex-prefeito, Affonso Cândido. “No ano passado, enquanto estive à frente do município, trabalhei junto ao senador e ao, agora, prefeito Isaú Fonseca, neste projeto que vai levar asfalto para vários pontos de nossa cidade.

É muito bom saber que os recursos foram empenhados e que em breve as obras poderão ser iniciadas”, comemorou Affonso.

Dos R$ 20 milhões destinados por Marcos Rogério, R$19.153.735,00 são para obras de pavimentação. Sendo R$ 10 milhões para o Programa Poeira Zero, que prevê pavimentação asfáltica, construção de calçada e meio fio em vários pontos da cidade. E o restante para obras de duplicação, com cilclovia e calçada para pedestres, na Avenida Brasil, que dá acesso ao aeroporto da cidade. “ Com essa emenda, vamos contribuir diretamente para acabar com a poeira, o barro e a lama em Ji-Paraná”, destacou o senador.

A emenda é a maior já destinada por um parlamentar para obras de pavimentação em Ji-Paraná. “Não tenho palavras para agradecer ao senador Marcos Rogério por todo o empenho que tem com nossa cidade. Esses recursos serão convertidos em obras que vão facilitar o dia-a-dia da população e proporcionar mais qualidade de vida a todos”, ressaltou o prefeito, Isaú Fonseca.

“Meu foco é continuar trabalhando para colaborar com investimentos em setores estratégicos de nossa cidade. Em breve teremos mais emendas chegando para garantir o desenvolvimento de Ji-Paraná”, concluiu Marcos Rogério .