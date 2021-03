Marcelo Cruz discute parceria com prefeita de Vale do Paraíso

Parlamentar destacou que parceria pode beneficiar produtores rurais da região

O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota) se reuniu com a prefeita Poliana GASQUI de Vale do Paraíso, para buscar parceria e levar investimentos para o município. O encontro teve a participação do vice Adriano Roxa e de líderes comunitários.

Segundo o deputado Marcelo, a parceria entre o município e o parlamentar pode beneficiar inúmeros produtores rurais. “Estou andando pelo estado de Rondônia, e me identificando cada vez mais com a produção agrícola. Vejo na agricultura um potencial enorme para nosso estado.

Queremos trazer investimentos para o agro de Vale do Paraíso, estou a disposição”, disse Marcelo Cruz. O parlamentar foi recebido pela prefeita com um delicioso iogurte produzido por uma agroindústria do município.Texto e foto: Assessoria