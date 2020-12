Marcelo Cruz agradece ao Sec. Suamy por liberação no Proaf para construção de salas de aula em Jacinópolis

Parlamentar informou que outros repasses devem ser liberados para investimentos em infraestrutura da educação

O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota) agradeceu ao secretário Estadual de Educação Suamy Lacerda de Abreu, por atender o pedido e liberar o repasse do Programa de Apoio Financeiro (Proaf), para atender às necessidades da Escola Pedro Mendes Cardoso, localizada no distrito de Jacinópolis em Nova Mamoré.

O repasse foi de R$ 223.788,32, “Esse valor vai contemplar a população em especial os alunos daquela localidade com a construção de mais salas de aula com objetivo de atender mais crianças no sistema educacional de Jacinópolis, em Nova Mamoré. Sempre afirmo que investir na educação é investir no futuro de nossas crianças”, declarou o deputado estadual Marcelo Cruz.

A educação de Rondônia tem um grande parceiro. Deputado Marcelo Cruz, sempre apresenta projetos e procura parcerias em benefício da educação do estado. Marcelo Cruz ainda informou sobre outros repasses do Proaf que devem ser liberados para construção de novas salas de aula, refeitórios, auditórios e outros.

Texto e foto: Assessoria