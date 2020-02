Mais de R$ 2 milhões em equipamentos serão entregues para fortalecer a extensão rural em Rondônia

Mais de R$ 2 milhões em veículos e equipamentos de informática, entre outros, serão entregues à Emater-RO, no próximo dia 6 de fevereiro, no Centrer, Centro de Treinamento da Autarquia, em Ouro Preto do Oeste. Além das emendas parlamentares que garantem o fortalecimento das ações de extensão rural no Estado, foram utilizados recursos próprios para aquisição dos equipamentos, dando uma nova dimensão para a execução das atividades que levam as políticas públicas de governo ao meio rural.

O fortalecimento dos serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) no Estado tem sido uma dos principais pontos de desenvolvimento dentro do plano estratégico do governo e, com apenas um ano de trabalho, a reestruturação pela qual a Emater-RO vem passando tem feito a diferença junto aos produtores rurais. Essa nova perspectiva teve início com a proposta de uma nova visão da assistência técnica e extensão rural (Ater), que levou os colaboradores da instituição a desenvolver habilidades e valorizar sua capacidade criativa tendo por base os valores, a visão e a missão preconizados pela autarquia.

A reestruturação passou também pelo remanejamento de colaboradores, desafogando escritórios que contavam com excedente de empregados e estruturando os recursos humanos de locais onde havia demanda de profissionais. Com essa nova gestão, a Emater-RO começou a dar celeridade ao processo de modernização e eficiência no atendimento ao produtor rural.

Um dos grandes entraves para que esse processo fosse agilizado estava na obsolescência dos equipamentos de informática e na frota de veículos utilizados pelos extensionistas para o trabalho no campo.

Em entrevista concedida em meados de julho do ano passado, o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, contava que dos 1.104 computadores existentes, mais da metade tinha mais de seis anos de uso. A frota, 86% além de terem sido adquiridos há mais de cinco, necessitavam de manutenção, elevando o gasto orçamentário. “Precisamos renovar essa frota e deixar, nesses quatro anos, veículos com menos de três anos de uso”, já dizia Luciano.

Agora, em pouco mais de um ano, com empenho irrestrito do governo do Estado e apoio de parlamentares, a entidade autárquica já recebeu sete pick-ups traçadas e sete pick-ups utilitários de emenda parlamentar e estará recebendo uma nova frota que contará com mais 24 veículos entre pick-ups traçadas e pick-ups utilitários, três furgões transformados em laboratório móvel para atender o programa de piscicultura no Estado, 73 notebooks, sendo 57 de emendas parlamentares e 16 adquiridos com recursos próprios, 46 impressoras (40 de emendas parlamentares e seis com recursos próprios), 68 bebedouro e um caminhão baú para transporte de materiais da Emater-RO entre 85 unidades operacionais distribuídas no estado. Ainda está prevista a entrega, em futuro próximo, de novos veículos entre os quais, um caminhão criogênico, que será utilizado no transporte de nitrogênio líquido.

A entrega será realizada no dia 6 de fevereiro, no Centro de Treinamento da Emater-RO, no município de Ouro Preto do Oeste, quando também será oficializada a reativação da Usina de Nitrogênio do Centrer. “As usinas estavam com suas atividades paralisadas há cerca de dois anos, mas com a determinação do governador Marcos Rocha, conseguimos recuperar os equipamentos”, explica Luciano, enfatizando que em curto tempo “todas as três máquinas, uma em Porto Velho e duas no Centrer, estarão em plena atividade.