Lazinho da Fetagro defende isenção de impostos sobre implementos e insumos agrícolas

Medida beneficiaria principalmente a agricultura familiar, que responde por 80% das propriedades de Rondônia

O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) defendeu junto ao Governo do Estado a necessidade de serem garantidos aos produtores rurais a isenção dos impostos na aquisição de maquinário, implementos e insumos agrícolas.

De acordo com o parlamentar, reconhece-se que a agricultura, principalmente a de regime familiar, é uma das principais bases da economia rondoniense. E, por esta razão, “é indispensável que não apenas olhemos para sua importância, mas adotemos medidas efetivas que assegurem a permanência do homem no campo com qualidade de vida e, consequentemente, sua produção e produtividade”.

“Em Rondônia, 80% das propriedades pertencem a agricultura familiar. A agricultura representa mais de 25% do PIB do Estado. Então, podemos afirmar que a produção agrícola é quem mantém nosso Estado no patamar hoje ocupado. Assim, precisamos ser vozes que buscam a defesa dos produtores rurais, mas precisamos apresentar ações efetivas”, disse Lazinho.

Para o deputado, a isenção de taxas é uma medida de incentivo e benefício para o agricultor na hora de adquirir elementos utilizados na produção e para produção. E faz sua defesa apontando que seria justo ter a mesma consideração tida, por exemplo, às empresas, que já recebem do Estado incentivos fiscais.

“Com o incentivo na aquisição dos insumos damos a oportunidade de diversificação e crescimento das produções agrícolas. Produtor e empresas precisam estar numa balança equilibrados, em igualdade de condições para que assim possamos vislumbrar maior crescimento da nossa economia”, afirmou.

