JUVENTUDE – Alisson Sandubas Conversa com os Jovens no Skate Park

Na tarde da última quarta-feira (11) o candidato a vereador Alisson Sandubas (PSDB), juntamente com o candidato a prefeito Hildon Chaves (PSDB), esteve reunido com esportistas e frequentadores do Skate Park em Porto Velho. Alisson conversou com a população que estava no local para reforçar suas propostas voltadas para o esporte e lazer e também para as praças da Capital. O candidato pode identificar alguns pontos que precisam ser melhorados no local que irão oferecer uma maior comodidade aos usuários e afirma que o Skate Park será uma de suas prioridades de trabalho.

Alisson apresentou aos presentes no local propostas de melhorias, além de se afirmar que irá fiscalizar com maior atenção sobre a conclusão da reforma do espaço, que ainda não foi concluída. O candidato se dispôs ainda a acompanhar de perto da manutenção do lugar, principalmente quanto à iluminação pública, fator muito importante para a segurança dos usuários. “Vou estar acompanhando de perto o projeto de conclusão do Skate Park, ainda faltam detalhes, mas que farão toda a diferença para o usuário e a população merece ter um lugar que lhe ofereça segurança na hora de suas atividades físicas e lazer”, explica.

Além de expor suas propostas de melhoria para o lugar, o candidato também explanou aos jovens suas propostas para o esporte e detalhou sobre a proposição da criação do projeto “Adote um jovem atleta” onde irá incentivar empresários a investir em atletas das mais variadas modalidades e também ajudará o jovem a se inserir em atividades esportivas. “Esse é um projeto em que todos ganham, é de grande importância incentivar o jovem se envolver em atividades esportivas, toda a sociedade ganha com isto”, conclui. Hildon também afirmou o comprometimento com a finalização da obra e a constante manutenção do local.