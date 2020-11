João Gonçalves é reeleito prefeito de Jaru. Veja como foi a apuração

João Gonçalves Jr, foi reeleito ao cargo de prefeito em Jaru-RO pelo PSDB na coligação, O trabalho precisa continuar. O empresário obteve 68,24% dos votos. Natural de Ji-Paraná – RO, João Gonçalves Silva Júnior nasceu em 19/09/1992 e tem 28 anos de idade. O jovem prefeito é filho do empresário João Gonçalves, dono da rede de supermercados Irmãos Gonçalves.

João Gonçalves está reeleito prefeito de Jaru

O município se estende por 2 944,1 km² e contava com 51 775 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 17,6 habitantes por km² no território do município.

Vizinho dos municípios de Governador Jorge Teixeira, Theobroma e Vale do Paraíso,Jaru se situa a 77 km a Norte-Oeste de Ji-Paraná.

Situado a 176 metros de altitude, de Jaru tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 10° 25′ 57” Sul, Longitude: 62° 28′ 24” Oeste.

O prefeito de Jaru se chama Joao Goncalves Silva Junior.