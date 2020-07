Jhony Paixão se reúne com a primeira-dama para tratar da entrega de enxoval para gestantes

O deputado Estadual Cabo Jhony Paixão (Republicanos), esteve em reunião com a primeira-dama e Secretária Estadual de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), Luana Rocha, para tratar sobre o Programa MAMÃE CHEGUEI em Ji-Paraná e da distribuição das Cestas Básicas adquiridas por meio de emenda do parlamentar.

Criado pela SEAS, o Programa MAMÃE CHEGUEI busca promover melhoria da qualidade de vida, através do fornecimento de kit de enxoval para as gestantes em situação de vulnerabilidade social e econômica.

“A mulher tem que ser cadastrada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município onde reside, estar inclusa no Cadastro Único e comprovar que está fazendo o pré-natal na rede pública”, explicou a Secretária.

O kit enxoval é composto por itens importantes para o conforto, bem-estar e higiene do recém-nascido, dentre eles travesseiro, jogo de lençol de berço, banheira, fraldas de pano e descartáveis, pagãozinho, macacão, camiseta, toalhas, bolsa, sabonete, entre outros.

CESTAS BÁSICAS – O Deputado Jhony Paixão também destacou a entrega de 1.400 cestas básicas adquiridas por meio de emenda parlamentar de sua autoria e que serão entregues pela SEAS e SEMAS para famílias ji-paranaenses afetadas pela crise econômica gerada pela pandemia.

“Neste momento, em que estamos enfrentando uma pandemia, muitas famílias estão passando por dificuldades financeiras. As cestas básicas e o kit do programa Mamãe Cheguei, contemplam muitos itens de necessidade básica e certamente ajudarão muitas famílias neste período de maior necessidade”, lembrou o parlamentar.

Para a realização da entrega dos kits a Secretaria depende de informações das prefeituras para saber quantas mães estão realmente precisando do enxoval. “A primeira Dama informou que já estão prontos para a entrega os kits. Falta pouco para as gestantes de Ji-Paraná e os demais municípios sejam beneficiadas com o Programa Mamãe Cheguei”, pontuou.

Jhony Paixão ainda lembrou que na próxima semana a Secretária Luana Rocha estará presente em Ji-Paraná para iniciar a entrega das Cestas Básicas. “Reforçamos às famílias que necessitam da cesta básica para que façam seus cadastros únicos nos CRAS mais perto de suas casas. É feito na hora e coloca a família imediatamente em condições de receber sua cesta”, arrematou o Deputado Estadual.

Texto e foto: Assessoria