Jhonhy Paixão participa da inauguração das obras da ponte sobre o rio Urupá em Ji-Paraná

No local, será feito posteriormente, uma ciclovia que foi um pedido do deputado Jhony Paixão ao Governador de Rondônia

O deputado estadual, Cabo Jhony Paixão (Republicanos), esteve junto com o Governador Marcos Rocha, na inauguração das obras da ponte sobre o rio Urupá, na RO 135, em Ji-Paraná. O evento realizado na tarde desta terça-feira (17), marcou o início de um importante avanço no trânsito na região.

O trabalho foi concluído em apenas quatro meses pela equipe do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e Transporte (DER), com recursos próprios do Executivo. “Essa obra da ponte custou 50% do valor orçado. Isso só foi possível porque utilizamos os profissionais qualificados do DER. O valor da obra foi um pouco mais de R$900 mil reais, ou seja, foi uma excelente economia para o Estado. É assim que precisamos trabalhar por Rondônia. Precisamos estar unidos”, disse o Governador enquanto caminhava sobre a ponte junto com deputado Jhony e algumas autoridades.

O DER ergueu os aterros das duas cabeceiras da ponte, pavimentando 615 metros de via, fez as obras de arte de drenagem, instalação de defensas e colocação de gramado nas laterais. No local, será feito posteriormente, uma ciclovia que foi um pedido do deputado Cabo Jhony Paixão ao Governador. “Como deputado é muito importante testemunhar essa realização. No trecho haverá uma melhora no tráfego de veículos pesados, assim como, a mobilidade para os ciclistas de nosso município, com toda a segurança. Agradeço ao Governador Marcos Rocha e ao Diretor do DER Elias Rezende, por atenderem mais uma vez um anseio de nossa cidade.

A ponte está localizada na RO-135, saída de Ji-Paraná sentido ao distrito de Nova Londrina e à BR-429. A obra a foi construída por uma empresa contratada em 2017, com uma extensão de 150 metros e largura de 11,20 metros, num investimento à época em torno de R$ 6 milhões e, não foi entregue à população, uma vez que no projeto licitado não constavam os serviços de construção das cabeceiras.

Texto e foto: Assessoria