Jair Montes garante junto ao MDR prorrogação do convênio para construção de pontes nos municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Pimenta Bueno

Parlamentar destacou a necessidade de melhor trafegabilidade na região, especialmente com a chegada do período de chuvas

Em Brasília, para um trabalho conjunto com representantes da defesa civil, o deputado estadual Jair Montes (PTC) conseguiu a prorrogação do convênio para construção de 5 pontes em Rondônia entre os municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Pimenta Bueno.

O recurso no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) vem do Governo Federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, autorizado pela portaria n. 2.990 de 9 de setembro de 2020 que resolve prorrogar o prazo de execução das ações previsto no artigo 4 da portaria n. 454 de 21 de dezembro de 2016 que autoriza empenho e transferência de recursos do Governo do Estado de Rondônia para ações de defesa civil até março de 2021.

Montes recebeu a notícia com grande satisfação por ver o pedido e esforço de todos envolvidos neste trabalho sendo atendido. “ Estes municípios que serão beneficiados com as pontes necessitam de mais trafegabilidade. E, quando chega o período das chuvas a nossa preocupação aumenta devido os eminentes estragos”, destacou.

“Agrademos o apoio Do deputado Jair Montes por ter iniciado as tratativas para evitar a perda desse recurso”, agradeceu o Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, Felipe Santiago Chianca.

Texto: Assessoria

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO