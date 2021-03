Jair Montes cobra do Governo medidas para melhorar atendimento a pacientes com covid-19 em Guajará-mirim e Nova Mamoré

Parlamentar enfatizou a necessidade de dar celeridade à construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim

O deputado estadual Jair Montes (Avante) enfatizou durante reunião realizada nesta segunda-feira (01/0) com o chefe da casa civil do Governo de Rondônia, Júnior Gonçalves, o Secretário de Estado da Saúde (Sesau) Fernando Máximo, e representantes do município de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que o não se pode medir esforços pra conclusão do Hospital Regional de Guajará-Mirim.

O deputado defendeu que, embora o Hospital não fique pronto a tempo de atender as demandas de Covid-19, ele não pode ser esquecido pois hoje faria uma grande diferença na garantia de atendimento aos pacientes de Guajará-Mirim e Região.

“O que a população quer além do Hospital é garantia no atendimento de saúde com uma presença mais ativa do estado. Quem mora em Guajará e Nova Mamoré está lutando pra sobreviver.” Destacou o deputado na reunião.

De acordo com dados do boletim diário sobre coronavírus em Rondônia divulgado pela Sesau só em 2021 Guajará -Mirim registrou de 01 de janeiro à 01 de março mais 1099 casos de Covid-19 e 23 mortos. No total são 4734 casos da doença registrados e 141 óbitos.

Já Nova Mamoré registrou de 01 de janeiro à 01 de março 874 casos do novo coronavírus e 23 óbitos. No total são 2241 casos e 35 óbitos.

“Os números são altos, essa segunda onda da pandemia está claramente pior que a primeira por isso juntos com os representantes da região estamos pedindo um olhar do Estado para tirar da precariedade aquela a região enviando mais vacinas, outros insumos e profissionais de saúde e o Governo se propôs a nos atender.”

O novo Hospital Regional de Guajará́-Mirim começou a ser construído em maio de 2013. Ele tem mais de 80% da obra concluída, mas ainda não tem data para ser finalizado.

