Ismael Crispin participa de reuniões do Sinpol no Cone Sul

Parlamentar tratou de assuntos de interesse da categoria, entre eles a regulamentação do vale transporte

Nesta quinta-feira (30), o deputado Ismael Crispin (PSB) iniciou sua agenda de trabalho no município de Vilhena com uma reunião com a diretoria do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (Sinpol) na regional da Polícia Civil.

Na ocasião, o parlamentar tratou de assuntos de interesse da categoria, entre eles a regulamentação do vale transporte, a formação de uma comissão extraordinária para elaborar o Plano de Cargos, Carreira e Subsídio dos profissionais que integram os quadros da Polícia Civil do Estado de Rondônia e o projeto da Reforma da Previdência, que está tramitando na Assembleia Legislativa.

O deputado Ismael Crispin esteve também nos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras. Durante as reuniões, o parlamentar fez questão de agradecer a receptividade e reafirmar seu compromisso com a categoria. “Todas as pautas debatidas são de suma importância e o nosso trabalho é garantir que elas sejam resolvidas de forma eficaz. Já tivemos muitas conquistas e sem dúvidas, após vencer a luta contra essa pandemia do Covid-19, teremos muitas outras.

Investimentos

Já na parte da tarde, o deputado esteve em Pimenteiras do Oeste para comunicar que o recurso no valor de $R 118 mil, viabilizado através de emenda parlamentar de sua autoria, para aquisição de uma van para o transporte dos alunos do município já está na conta da Secretaria Municipal Educação.

“Desde o começo do meu mandato tenho trabalhado firme e forte para sempre chegar nos municípios com o recurso encaminhado e não com promessas. Reconhecer a real necessidade do transporte escolar para facilitar o acesso é uma ação fundamental, pois o processo de ensino e aprendizagem requer ações contínuas, entre elas ter condições de chegar na escola todos os dias”, esclareceu Ismael.

Segundo o parlamentar, a necessidade do veículo foi apresentada pelo vereador Rafael Souza (PP). “Esse trabalho em conjunto é fundamental para o sucesso das nossas ações. Precisamos estar alinhados para transformar a vida dos munícipes. Gostaria de agradecer o apoio da Câmara dos Vereadores, que ajudou para que este recurso fosse liberado”, disse.

Na ocasião, o prefeito de Pimenteiras, Vino Doné (PDT), a vereadora Geane Lima (PDT) que estavam presentes na reunião, agradecerem o recurso disponibilizado.

